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Молодой пермяк случайно убил прохожего
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Молодой пермяк случайно убил прохожего 

Уралинформбюро 21 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Оппонент неудачно упал.
В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Перми, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, преступление было совершено в октябре 2017 года около бизнес-центра на улице Монастырской. Обвиняемый поругался с мужчиной и ударил его по голове. Потерпевший упал и ударился затылком об асфальт, получив тяжелую травму головы. Его госпитализировали, спустя некоторое время мужчина скончался.
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