В Смоленской области сотрудниками полиции раскрыта серия дистанционных мошенничеств

В пункт полиции по Новодугинскому району межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» поступило сообщение от местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.

Сотрудники полиции выяснили, что заявитель приобрел через сайт бесплатных объявлений комплектующие для компьютера. Заказ пришел вовремя, потерпевший оплатил его стоимость — 7500 рублей. Однако придя домой, молодой человек обнаружил в посылке не компьютерные детали, а книги. После этого продавец перестал выходить на связь.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого — гражданина, 1994 года рождения, проживающего на территории города Калуги

Совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области смоленские оперативники установили местонахождение злоумышленника. Некоторое время он скрывался, однако вскоре был задержан.

Установлена причастность подозреваемого к двенадцати фактам мошеннических действий. Жертвами злоумышленника становились доверчивые граждане по всей России, приобретавшие различные вещи через сеть Интернет. Общая сумма причиненного ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемого следователями пункта полиции по Новодугинскому району МО МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до пяти лет.