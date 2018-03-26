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В Смоленской области сотрудниками полиции раскрыта серия дистанционных мошенничеств
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В Смоленской области сотрудниками полиции раскрыта серия дистанционных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В пункт полиции по Новодугинскому району межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» поступило сообщение от местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.
Сотрудники полиции выяснили, что заявитель приобрел через сайт бесплатных объявлений комплектующие для компьютера. Заказ пришел вовремя, потерпевший оплатил его стоимость — 7500 рублей. Однако придя домой, молодой человек обнаружил в посылке не компьютерные детали, а книги. После этого продавец перестал выходить на связь.
Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого — гражданина, 1994 года рождения, проживающего на территории города Калуги.
Совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области смоленские оперативники установили местонахождение злоумышленника. Некоторое время он скрывался, однако вскоре был задержан.
Установлена причастность подозреваемого к двенадцати фактам мошеннических действий. Жертвами злоумышленника становились доверчивые граждане по всей России, приобретавшие различные вещи через сеть Интернет. Общая сумма причиненного ущерба устанавливается.
В отношении подозреваемого следователями пункта полиции по Новодугинскому району МО МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до пяти лет.
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