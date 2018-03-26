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В столице подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»
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В столице подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники полиции Западного административного округа задержали 31 разыскиваемого гражданина за совершение преступных деяний, 8 из которых разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В Москве с 14 по 15 марта 2018 года проходила ежегодная межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск». Активное участие в мероприятии приняли представители различных служб ведомства: уголовного розыска, ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, а также подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.
Основные задачи операции — розыск и задержание лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали 330 разыскиваемых граждан, в том числе 165 человек, которые числились в розыске подразделений города за совершение различных преступлений. Также были задержаны 63 человека, разыскиваемые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Сотрудниками полиции установлено местонахождение 49 лиц, пропавших без вести.
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