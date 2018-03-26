Пьяный тракторист рассекал по пензенскому селу

Пензенской области 46-летнего водителя трактора МТЗ-80 ждет наказание за повторную «пьяную» езду. Сотрудники ГИБДД задержали его на улице Строителей в селе Студенка.

Выяснилось, что тракторист, управлявший транспортным средством, сел за руль в нетрезвом состоянии.

«В результате освидетельствования установлено, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному взысканию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция вышеназванной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.