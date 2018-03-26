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Курганец, предлагавший подросткам наркотики, приговорен к 16 годам тюрьмы
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Курганец, предлагавший подросткам наркотики, приговорен к 16 годам тюрьмы 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
28-летний житель Кургана признан виновным в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков и незаконном сбыте наркотических веществ. Также по обоюдному согласию он вступал в интимную связь с 15-летней девушкой.
— Наркозависимый мужчина с октября 2016-го по январь 2017-го уговорил четырех несовершеннолетних девушек попробовать наркотические средства. Наркотики он вводил им внутривенно. Также в своей квартире, которую курганец периодически предоставлял другим людям для употребления наркотиков, он предлагал подросткам курить и вдыхать наркотические вещества, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Мужчина приговорен к 16 годам в исправительной колонии строгого режима.
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