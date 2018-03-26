Курганец, предлагавший подросткам наркотики, приговорен к 16 годам тюрьмы

28-летний житель Кургана признан виновным в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков и незаконном сбыте наркотических веществ. Также по обоюдному согласию он вступал в интимную связь с 15-летней девушкой.

— Наркозависимый мужчина с октября 2016-го по январь 2017-го уговорил четырех несовершеннолетних девушек попробовать наркотические средства. Наркотики он вводил им внутривенно. Также в своей квартире, которую курганец периодически предоставлял другим людям для употребления наркотиков, он предлагал подросткам курить и вдыхать наркотические вещества, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.