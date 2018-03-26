В Нижнем Тагиле полиция изъяла почти килограмм наркотиков

В Нижнем Тагиле задержали трое молодых людей, которые занимались распространением наркотических средств.

Недалеко от поселка Старатель наряд ДПС под видом проверки остановил автомобиль такси марки «Лада Калина», в которой находился 27-летний подозреваемый. В ходе личного досмотра у него в машине обнаружили свертки с синтетическим наркотиком. Аналогичное вещество оперативники изъяли в съемной квартире преступника.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали второго «оптовика», им оказался 22-летний уроженец города Волчанска , проживающий в Нижнем Тагиле. Позже задержали их третьего сообщника — 20-летнего «закладчика», проживавшего в микрорайоне города Гальяно-Горбуновский массив.

— В Пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» рассказали, что уголовники были задержаны осенью 2017 года в ходе спецоперации. По версии следствия, сбыт смертельного зелья на территории Нижнего Тагила организовал неизвестный человек, находящийся в одной из бывших союзных республик. Как стало известно, сбыл он осуществлял при помощи интернета бесконтактным способом.

В результате задержания преступников, полицейские изъяли более 900 граммов запрещенных в обороте веществ.

На молодых людей заведено уголовное дело по части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ.

На время расследования двух злоумышленников поместили под стражу, третьего — под домашний арест.

Фото: пресс-группа МУ МВД России Нижнетагильское