В Калуге задержан насильник-рецидивист 

В Калуге задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКПР по Калужской области, девушка оказывала клининговые услуги. Мужчина позвонил по объявлению, которое она дала, и попросил убрать его квартиру. Когда девушка пришла и приступила к уборке, хозяин накинул ей на шею удавку и изнасиловал. Это произошло 23 марта, но девушка обратилась в Следственный комитет лишь 25 марта, так как насильник, по ее словам, пригрозил расправой. В тот же день предполагаемый преступник был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Из колонии мужчина освободился в мае 2017 года. Он женат, но в квартире он живет один.