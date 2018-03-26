Ещё
В Калуге задержан насильник-рецидивист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калуге задержан насильник-рецидивист 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В Калуге задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКПР по Калужской области, девушка оказывала клининговые услуги. Мужчина позвонил по объявлению, которое она дала, и попросил убрать его квартиру. Когда девушка пришла и приступила к уборке, хозяин накинул ей на шею удавку и изнасиловал. Это произошло 23 марта, но девушка обратилась в Следственный комитет лишь 25 марта, так как насильник, по ее словам, пригрозил расправой. В тот же день предполагаемый преступник был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Из колонии мужчина освободился в мае 2017 года. Он женат, но в квартире он живет один.
Калуга 24: последние новости
Мужчина погиб во время ночного пожара Продавец изгнала грабителя-рецидивиста из магазина Фельдшер скорой помощи обокрал пациентку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов333
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди77
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно41
Умер Сергей Мавроди241
Начало пожара в Кемерово попало на видео94
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение