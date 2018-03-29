Суд проведет прении сторон по делу полковника Максименко

Заседание назначено на 11.00. Закрытый режим обусловлен тем, что в ходе прений будут обсуждаться материалы дела, имеющие гриф секретности.

В понедельник Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал свои показания, полностью отрицая вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, проходила в закрытом для слушателей и СМИ режиме.

Спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за «лоббирование» возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.