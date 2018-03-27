В Сочи гендиректор фирмы подозревается в краже 1,5 миллиона при строительстве панорамного лифта

На жителя Московской области , который и является гендиректором компании возбуждено уголовное дело. Лифт в санаторий РЖД предприятие должно было поставить еще в 2014 году. При этом, летом 2015-го подрядчик отчитался актами выполненных работ. В них он указал выполнение гидроизоляции, уплотнение грунта и асфальтирование, сообщает «КП».

При этом, сотрудники Южной транспортной прокуратуры, на деле же этого не было сделано, но деньги за них злоумышленник получил. В результате материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.