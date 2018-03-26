В Калуге задержан педофил-рецидивист

Запуганная преступником потерпевшая обратилась в Следственный комитет лишь 25 марта. В тот же день насильник был задержан, следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемый уже привлекался за совершение аналогичных преступлений, был освобожден из мест лишения свободы в мае 2017 года, женат, в квартире проживал один.

За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Это неполный текст новости