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В Твери полицейские изъяли крупную партию наркотических средств
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В Твери полицейские изъяли крупную партию наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Тверская неделя
В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Заволжском районе областного центра задержаны по подозрению в попытке сбыта наркотических средств 26-летний мужчина и 25-летняя женщина выходцы из Средней Азии.
При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято три свёртка с порошкообразным веществом, а у женщины 53 свертка.
В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, полицейскими обнаружено и изъято еще 58 свертков с наркотическим средством. Согласно результатам исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД по Тверской области, данным веществом является наркотическое средство «героин» общей массой более 200 граммов.
В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные являлись так называемыми «закладчиками», которые намеревались сбыть наркотические средства бесконтактным способом на территории города Твери, именно с этой целью они прибыли в Тверскую область.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
В настоящее время фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
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