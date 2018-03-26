В Твери полицейские изъяли крупную партию наркотических средств

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Заволжском районе областного центра задержаны по подозрению в попытке сбыта наркотических средств 26-летний мужчина и 25-летняя женщина выходцы из Средней Азии.

При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято три свёртка с порошкообразным веществом, а у женщины 53 свертка.

В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, полицейскими обнаружено и изъято еще 58 свертков с наркотическим средством. Согласно результатам исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД по Тверской области, данным веществом является наркотическое средство «героин» общей массой более 200 граммов.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные являлись так называемыми «закладчиками», которые намеревались сбыть наркотические средства бесконтактным способом на территории города Твери , именно с этой целью они прибыли в Тверскую область.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В настоящее время фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.