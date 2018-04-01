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Неизвестный украл 5 млн руб. из дома в поселении Марушкинское в ТиНАО
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Неизвестный украл 5 млн руб. из дома в поселении Марушкинское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Из дома на территории поселения Марушкинское в ТиНАО неизвестный украл 5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«31 марта в 15:30 от 27-летнего гражданина, проживающего в поселении Марушкинское, дер. Давыдково, поступило сообщение о краже в доме по месту жительства. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:00 23 марта до 10:00 31 марта по указанному адресу, неизвестный, путем свободного доступа проник в дом, совершил кражу 5 млн руб. и скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника.
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