Следственный комитет примет граждан в Бокситогорске 

27 марта 2018 года руководитель следственного отдела по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Андрей Владимирович Аверин проведет прием граждан по вопросам деятельности следственного отдела.
с 11:00 до 12:00 прием будет осуществляться в здании администрации, расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Заборье, ул. Школьная, д.24;
С 12:30 до 13:30 прием будет осуществляться в здании администрации, расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Подборовье, ул. Советская, д.1.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.