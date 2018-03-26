Следственный комитет примет граждан в Бокситогорске

с 11:00 до 12:00 прием будет осуществляться в здании администрации, расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Заборье, ул. Школьная, д.24;

С 12:30 до 13:30 прием будет осуществляться в здании администрации, расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Подборовье, ул. Советская, д.1.