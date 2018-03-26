Казахстанец изнасиловал и убил мать-одиночку

В соседней комнате пряталась ее дочь.

35-летний житель Алма-Аты ( Казахстан ) получил 20 лет лишения свободы за изнасилование и убийство 36-летней женщины. У погибшей осталась 6-летняя дочь, передает "Уралинформбюро"

Инцидент произошел 17 декабря 2017 года в селе Теректы (Коксуский район). Полиция нашла в одном из домов тело женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого.

Выяснилось, что накануне мужчина пытался добиться от жертвы интима, но та его выставила. Ночью он в состоянии алкогольного опьянения вломился в дом несговорчивой пассии, изнасиловал ее и убил. В это время в соседней комнате находилась дочь погибшей: то, что злоумышленник не обнаружил девочку — чистая случайность, пишет Tengrinews.kz. Сейчас ребенок находится на попечении государства.

Стоит отметить, ранее злоумышленник был судим за грабеж и кражу.