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Казахстанец изнасиловал и убил мать-одиночку
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Казахстанец изнасиловал и убил мать-одиночку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В соседней комнате пряталась ее дочь.
35-летний житель Алма-Аты (Казахстан) получил 20 лет лишения свободы за изнасилование и убийство 36-летней женщины. У погибшей осталась 6-летняя дочь, передает "Уралинформбюро".
Инцидент произошел 17 декабря 2017 года в селе Теректы (Коксуский район). Полиция нашла в одном из домов тело женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого.
Выяснилось, что накануне мужчина пытался добиться от жертвы интима, но та его выставила. Ночью он в состоянии алкогольного опьянения вломился в дом несговорчивой пассии, изнасиловал ее и убил. В это время в соседней комнате находилась дочь погибшей: то, что злоумышленник не обнаружил девочку — чистая случайность, пишет Tengrinews.kz. Сейчас ребенок находится на попечении государства.
Стоит отметить, ранее злоумышленник был судим за грабеж и кражу.
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