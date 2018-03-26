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ФСБ установила личности подозреваемых в подрыве газопровода и опоры ЛЭП в Крыму
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ФСБ установила личности подозреваемых в подрыве газопровода и опоры ЛЭП в Крыму 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что в ночь на 1 ноября 2017 года — в селах около Алушты произошли взрывы в районе двух газораспределительных станций, из-за чего обрушились опоры ЛЭП. Происшествия были признаны диверсиями, и ФСБ возбудила три уголовных дела.
По словам начальника управления спецслужбы по Крыму Виктора Палагина, имена подозреваемых не раскрываются. Сейчас они находятся за пределами России. Палагин также не уточнил, в какой стране находятся подозреваемые. В настоящее время достать подозреваемый возможности нет, сообщает «Ъ».
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