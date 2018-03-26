ФСБ установила личности подозреваемых в подрыве газопровода и опоры ЛЭП в Крыму 

«ФедералПресс»
напоминает, что в ночь на 1 ноября 2017 года — в селах около Алушты
произошли взрывы в районе двух газораспределительных станций, из-за чего обрушились опоры ЛЭП. Происшествия были признаны диверсиями, и ФСБ
возбудила три уголовных дела.
По словам начальника управления спецслужбы по Крыму Виктора Палагина, имена подозреваемых не раскрываются. Сейчас они находятся за пределами России
. Палагин также не уточнил, в какой стране находятся подозреваемые. В настоящее время достать подозреваемый возможности нет, сообщает «Ъ»
.