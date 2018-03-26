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Пенсионер попал под следствие за оскорбление полицейских в день выборов
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Пенсионер попал под следствие за оскорбление полицейских в день выборов 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кременок, который обвиняется в оскорблении представителей власти, находящихся при исполнении. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, 18 марта, в день выборов президента России, он оскорбил он полицейских, дежуривших на одном из избирательных участков Кременок, куда пенсионер пришел совершать волеизъявление. Перед этим пенсионер выпил. Во хмелю он вел себя буйно. Полицейские попытались его успокоить, но избиратель публично оскорбил их в нецензурной форме. Теперь ему грозит крупный штраф. Санкция статьи 319 УК РФ также предусматривает обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года. В 2016 году пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье. Кого и при каких обстоятельствах он оскорбил тогда, в сообщении не уточняется.
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