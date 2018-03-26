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Во Владимирской области арестовали главу администрации города Карабаново
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Во Владимирской области арестовали главу администрации города Карабаново 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
ВЛАДИМИР, 26 марта. /ТАСС/. Суд поместил под домашний арест главу администрации города Карабаново (Владимирская область), которая подозревается в превышении должностных полномочий. Женщина требовала, чтобы подчиненные передали ей денежные премии, ее задержали с поличным, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.
"По ходатайству следователя СК России под домашний арест помещена глава администрации города Карабаново, подозреваемая в превышении должностных полномочий", — сообщили в ведомстве.
В отношении 55-летней Натальи Помехиной возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Чиновница работала главой администрации Карабаново с 10 мая 2017 года. По версии следствия, в декабре женщина превысила полномочия и под угрозой лишения подчиненных стимулирующих выплат и увольнения потребовала передать ей премии, полученные сотрудниками учреждения на законных основаниях по итогам работы за 2017 год.
"После получения премии работниками МКУ по итогам работы за первый квартал 2018 года Помехина высказала аналогичные требования. 23 марта 2018 года при получении денег глава администрации города Карабаново задержана в служебном кабинете сотрудниками силовых ведомств", — уточнили в следственном комитете.
По оценкам следствия, подозреваемая незаконно получила более 113 тыс. рублей. Следователи устанавливают все подробности.
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