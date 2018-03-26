Шутка не удалась: на Дону за информацию о бомбе в школе поймали безработного

Ростовской области , в хуторе Верхний Пиховкин, задержали 43-летнего местного жителя. Безработный, инвалид третьей группы, в минувшие выходные позвонил в полицию и сказал, что в хуторской школе заложена бомба.

Силовики проверили здание и взрывное устройство не нашли. Вычислить шутника было не сложно. Злоумышленник звонил в полицию со своего личного мобильного.

Уже через пару часов после звонка телефонного террориста поймали. Мужчина был пьян, а свои действие объяснил скукой и стремлением пошутить.

— В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Если суд сочтет мужчину виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

В начале марта из ростовских школ после звонка о минировании были эвакуированы тысячи детей. Ложное сообщение сделал бездомный. Свои действия он объяснил желанием заработать.