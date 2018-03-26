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В Гороховце мужчина снимал порно со своей 8-летней дочерью
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В Гороховце мужчина снимал порно со своей 8-летней дочерью 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В 2014 году он развелся в женой, и дети остались у него на попечении. В СУ СК РФ по Владимирской области сообщили, что на людях мужчина вел себя как примерный отец. В апреле 2017 года он начал интимную переписку с 6-летней подругой своей дочери. Он хотел встретиться с девочкой, предлагая мороженное. Фотографии, которые мужчина отправил малышке, увидели её родители. Они и обратились в полицию.
Следователи выяснили, что мужчина надругался и над своей 8-летней дочерью. Весь процесс он снимал на видео. Ролики мужчина выкладывал в интернет. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 12,5 лет.
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