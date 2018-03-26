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Житель Бугурусланского района получил травму головы из-за схода снега
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Житель Бугурусланского района получил травму головы из-за схода снега 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бугурусланском районе возбуждено уголовное дело после схода снега с крыши дома на 52-летнего мужчину.
Инцидент произошел 20 марта в селе Михайловка по улице Солнечная, 5, когда пострадавший проходил рядом со зданием. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допрашивают сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис» и очевидцев. Выясняются граждане, ответственные за уборку снега, наледи с крыши дома и установку ограждений для безопасного прохода граждан, сообщает СУ СК региона.
Расследование уголовного дела продолжается.
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