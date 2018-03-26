Житель Бугурусланского района получил травму головы из-за схода снега

В Бугурусланском районе возбуждено уголовное дело после схода снега с крыши дома на 52-летнего мужчину.

Инцидент произошел 20 марта в селе Михайловка по улице Солнечная, 5, когда пострадавший проходил рядом со зданием. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допрашивают сотрудников обслуживающей организации ООО «Дом-Сервис» и очевидцев. Выясняются граждане, ответственные за уборку снега, наледи с крыши дома и установку ограждений для безопасного прохода граждан, сообщает СУ СК региона.

Расследование уголовного дела продолжается.