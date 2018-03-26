Правоохранительные органы изъяли у двух москвичей свыше 20 единиц огнестрельного оружия, 10 тысяч патронов и тротил 

Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.
Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жителей столицы, подозреваемых в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.
Задержанным 49 и 50 лет. У них было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тысяч единиц патронов.
— Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам, — отметил представитель столичного главка.
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконных хранении и обороте оружия. Им занимаются сотрудники ОВД «Ховрино». Один фигурант находится под стражей, другой — отпущен под подписку о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безработный ранил ножом мужчину в районе Бирюлево Восточное
Москвичи несут цветы к зданию представительства Кемеровской области