Правоохранительные органы изъяли у двух москвичей свыше 20 единиц огнестрельного оружия, 10 тысяч патронов и тротил

Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.

Задержанным 49 и 50 лет. У них было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, тротил и более 10 тысяч единиц патронов.

— Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам, — отметил представитель столичного главка.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконных хранении и обороте оружия. Им занимаются сотрудники ОВД «Ховрино». Один фигурант находится под стражей, другой — отпущен под подписку о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва»

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