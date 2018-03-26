На Кубани двое парней изнасиловали, задушили и надругались над телом 15-летней девочки

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Жуткие события разворачивались вечером 10 июля 2017 года. Фигурантами уголовного дела являются 26-летний и 29-летний парни. Им инкриминируют изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ), совершение в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ). 26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве (п. «в, к» ч.2 ст.105 УК РФ) и посмертном надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ).

В тот вечер 29-летний парень встретился с 15-летней девочкой в парке. За ними заехал его 26-летний друг на машине. Несовершеннолетней предложили прокатиться вместе к берегу моря и она согласилась.

Вместо этого молодые люди завезли её в лесной массив. Остановившись в безлюдном месте в селе Мысхако Новороссийска , парни по очереди изнасиловали несовершеннолетнюю.

Затем они осознали, что за содеянное им предстоит понести ответственность. Чтобы избежать наказания, 26-летний злоумышленник решил убить несовершеннолетнюю. Он задушил девочку, после чего они с сообщником скрылись с места совершения преступления.

Потом парни решили вернуться, чтобы спрятать останки покойной. Напоследок 26-летний фигурант посмертно надругался над телом девочки.