Мошенницу осудили за обман пенсионера в Приморском крае 

Женщина обманным путем завладела деньгами пожилого инвалида во Владивостоке. Мошенницу приговорили к тюремному заключению, сообщило ИА Primamedia.
Подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего
инвалида пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась
пресс-служба
Пенсионер обратился в полицию, после чего правоохранители задержали
41-летнюю
подозреваемую. По решению суда женщину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.