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Мошенницу осудили за обман пенсионера в Приморском крае
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Мошенницу осудили за обман пенсионера в Приморском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Женщина обманным путем завладела деньгами пожилого инвалида во Владивостоке. Мошенницу приговорили к тюремному заключению, сообщило ИА Primamedia.
Подсудимая, представившись социальным работником, получила от  68-летнего
инвалида пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась
пресс-служба
УМВД России по Приморскому краю.
Пенсионер обратился в полицию, после чего правоохранители задержали
41-летнюю
подозреваемую. По решению суда женщину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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