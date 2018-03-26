Мошенницу осудили за обман пенсионера в Приморском крае

Женщина обманным путем завладела деньгами пожилого инвалида во Владивостоке . Мошенницу приговорили к тюремному заключению, сообщило ИА Primamedia.

Подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего

инвалида пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась

пресс-служба

Пенсионер обратился в полицию, после чего правоохранители задержали

41-летнюю