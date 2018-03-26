Страховщики оценили ущерб от пожара в кемеровском ТЦ в 4 млрд рублей

Ущерб от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» составляет 4 млрд рублей, сообщили RNS во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд рублей. Такие данные привёл президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс . Он уточнил, что речь идёт об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы», — рассказали в ВСС.

Там добавили, что утраченное имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд руб. «В настоящий момент мы выясняем, был ли торговый центр застрахован», — приводит союз слова Юргенса.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным Следственного комитета, в результате трагедии погибли 56 человек. Еще 44 человека обратились за медицинской помощью, 10 из них остаются в стационаре.