Как наказывали виновников крупных пожаров в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в Кемерове в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек. По факту пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как судили виновников крупных пожаров в РФ с 2000 года.

10 апреля 2003 года в Махачкале Дагестан ) вследствие замыкания в электропроводке возник пожар в школе-интернате для глухонемых детей. Погибли 30 воспитанников учреждения. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности проходили директор школы-интерната Раисат Загидов и его заместитель Камиль Гаджимагомедов. 2 июня 2004 года суд Советского района Махачкалы приговорил их к трем и двум годам условного лишения свободы соответственно.

24 ноября 2003 года в Москве в результате пожара общежития №6 Российского университета дружбы народов (РУДН) погибли 44 человека. 27 февраля Гагаринский суд столицы вынес приговоры шестерым подсудимым по делу о пожаре. Виновными были признаны проректор по административно-хозяйственной деятельности РУДН Евгений Куницын, заведующий сгоревшим общежитием Алексей Борисов , главный механик Василий Зиновьев, главный инженер Аведик Царитов, и. о. начальника главного хозяйственного управления Геннадий Ермолаев, а также пожарный инспектор Госпожнадзора Юго-Западного административного округа Москвы Павел Лонин. Последний получил самое строгое наказание — два года колонии-поселения. Остальные были приговорены к условному заключению на срок до трех лет. Суд обязал осужденных выплатить компенсацию на общую сумму в 1 млн 300 тыс. рублей.

10 ноября 2004 года в перенаселенном общежитии ТЭЦ в Кызыле Республика Тыва ) замыкание в электрораспределительном щите вызвало пожар. В результате ЧП погибли 26 человек (в том числе 12 детей). Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре проходили старший инспектор городского отдела Госпожнадзора Лариса Заболотских и мастер жилищно-эксплуатационного предприятия «Наш дом» Саида Иргит. 26 октября 2005 года Кызыльский городской суд признал Заболотских виновной в халатности и нарушении правил пожарной безопасности, приговорив ее к четырем годам лишения свободы условно и запретив занимать должности в Госпожнадзоре сроком на один год. Саиду Иргит Кызыльский горсуд оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

11 июля 2005 года в Ухте Республика Коми ) в результате пожара в торговом центре «Пассаж» погибли 25 человек. Причиной пожара стал умышленный поджог. 10 июля 2009 года Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению исполнителей преступления — Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Заказчиками поджога следствие называло Валентина Гаджиева, а также братьев Фарида и Асрета Махмудовых. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми, прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. 24 марта 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в городе Днепропетровск (ныне — Днепр) задержала находившегося в международном розыске по линии Интерпола «подозреваемого в поджоге торгового центра в Ухте — неоднократно судимого уроженца Дагестана».

16 января 2006 года во Владивостоке в результате пожара в здании института «ПромстройНИИпроект», которое функционировало как торгово-офисный центр, погибли девять человек. Все погибшие были сотрудниками расположенного в здании отделения Сбербанка России . 23 октября 2007 года Первореченский районный суд Владивостока признал виновными в пожаре бывшую управляющую Приморским отделением Сбербанка России Людмилу Феофанову, старшего инженера этой организации Виктора Ханикова, начальника отдела Госпожнадзора Первореченского района Владивостока Сергея Лузгана, владельца сгоревших помещений Виктора Марченко и старшего пожарного инспектора Алексея Лобанова , приговорив их к срокам от 1 года 10 месяцев до двух лет лишения свободы в колонии-поселении. В пользу родственников погибших суд взыскал с осужденных 2,5 млн рублей.

20 марта 2007 года в станице Камышеватской ( Краснодарский край ) загорелся дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приазовье». Погибли 63 человека, 29 пострадали, площадь пожара превышала 1 тыс. кв. м. В 2009 году суд города Ейск признал бывшего директора интерната Галину Корвель и ее бывшего заместителя Юрия Божко виновными в нарушении правил противопожарной безопасности и приговорил к лишению свободы сроком на 3,5 и четыре года соответственно.

2 октября 2007 года в здании Московского института государственного и корпоративного управления произошел пожар, которому был присвоен пятый ранг сложности. Погибли 11 студентов, около 50 получили ожоги и травмы. Возгорание возникло из-за ветхой электропроводки. После возбуждения уголовного дела по факту пожара ректор вуза Андрей Звягин бежал из России. После экстрадиции на родину 23 мая 2013 года Лефортовским судом Москвы он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

4 ноября 2007 года в Тульской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Вельне-Никольская Чернского района. В результате погибли 32 человека. Следствие установило, что в здании интерната отсутствовала система пожарной безопасности. 20 июля 2010 года Чернский райсуд Тульской области приговорил бывшего директора дома-интерната Юрия Николаева и его бывшего заместителя Александра Авдошина к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии-поселении. По иску одной из потерпевших с осужденных было взыскано 50 тыс. рублей в возмещение морального вреда.

26 апреля 2013 года крупный пожар произошел в деревянном корпусе психиатрической больницы № 14, расположенной в поселке Раменский Дмитровского района Московской области . На момент возгорания в больнице находился 41 человек, включая трех медицинских работников. Из них погибли 38, спаслись всего три человека — медсестра и двое пациентов. 30 ноября 2016 года Дмитровский суд признал бывших главного врача психиатрической больницы № 14 Мурата Шаова и его заместителя Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и назначил им наказание в виде 4,5 года заключения, но амнистировал их со снятием судимости.

13 сентября 2013 года в деревне Лука Маловишерского района Новгородской области в результате пожара в психоневрологическом интернате «Оксочи» погибли 37 человек — 36 пациентов и медсестра. 11 февраля 2015 года Чудовской райсуд Новгородской области приговорил бывшего директора интерната Сайгидгосена Магомедова к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, бывшего главного инженера учреждения Александра Куликова — к четырем годам колонии-поселения. В мае 2015 года Куликов был освобожден по амнистии.

11 марта 2015 года в Казани при пожаре в торговом центре «Адмирал» погибли 19 человек. По данным следствия, причинами ЧП стали использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В качестве обвиняемых проходят 12 человек, в том числе глава основной компании — арендатора ТЦ Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор компании — владельца здания Роберт Хайруллин , сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора, а также пятеро рабочих, которые ремонтировали крышу здания в день пожара. 10 марта 2017 года после оглашения обвинения в Кировском райсуде Казани один подозреваемый частично признал причастность к совершению преступления, остальные не считают себя виновными.