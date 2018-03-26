В Тверской области старицкие полицейские установили подозреваемых в незаконной охоте

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение незаконной охоты, участковые уполномоченные Старицкого отдела полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска и инспекторами ГИБДД выявили факт незаконной добычи дикого животного — лося.

Ночью на автодороге между деревнями Ищино и Покровское полицейские задержали троих подозреваемых, которыми оказались жители Старицкого района 28, 29 и 32 лет. У злоумышленников изъят автомобиль, ружьё и туша убитого животного.

По данному факту дознавателем по обслуживанию Старицкого отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УКРФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.