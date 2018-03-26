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В Москве обокрали дочь Валерия Тодоровского
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Дочь Тодоровского и сын Учителя пострадали от рук автоворов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: СОЦСЕТИ
Молодых людей обокрали на крупную сумму в центре Москвы. Грабителям потребовалось всего 10 минут, именно это время "пострадавшие" находились в магазине.
В эти выходные дочь режиссера Валерия Тодоровского и сын Алексея Учителя стали жертвами аферистов. Молодых людей обворовали прямо в центре города. Пока Екатерина и Илья покупали продукты в одном из торговых центров, воры разбили стекло автомобиля и вынесли все вещи, которые находились в машине, а именно: брендовую сумку и кошелек, дорогостоящий компьютер, ключи от автомобиля — общая сумма ущерба составляет порядка 276 тысяч рублей.
"Когда мы увидели стекла, то сразу же позвонили в полицию. Вместе с оперативниками просмотрели камеры наблюдения магазина. Оказалось, что пока мы были внутри, на парковку подъехал белый автомобиль, из него с пассажирского сидения вышел мужчина и начал светить фонариком во все рядом стоящие машины. На улице было темно, поэтому рассмотреть особые приметы мужчины не удалось. Обнаружив наши сумки на заднем сидении, он разбил стекло, схватил добычу и уехал в неизвестном направлении. На счастье, один лежащий в машине компьютер, преступники не увидели. После злоумышленники пытались обналичить деньги с моей карты на заправке, но я ее заблокировала", — прокомментировала Тодоровская "Московскому комсомольцу". По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".
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