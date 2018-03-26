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В Орле рецидивист попался на краже парфюмерии
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В Орле рецидивист попался на краже парфюмерии 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Накануне, 25 марта, в магазине «Летуаль» на площади Мира был задержан один из покупателей. В пакете он спрятал товара на 13,6 тысячи рублей.
Мужчина долго консультировался, выбирая туалетную воду для себя и подарок для жены. В итоге он незаметно сложил в пакет три флакона «BOSS» и губную помаду. Неоплаченный товар заставил пищать рамку на выходе. Сначала покупатель отрицал наличие украденного. Однако косметику нашли при досмотре росгвардейцы.
Мужчину задержали и передали полиции. Злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы после 17-летнего срока, сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области.
Сообщение В Орле рецидивист попался на краже парфюмерии появились сначала на РИА 57.
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