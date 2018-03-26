В Орле рецидивист попался на краже парфюмерии

Накануне, 25 марта, в магазине «Летуаль» на площади Мира был задержан один из покупателей. В пакете он спрятал товара на 13,6 тысячи рублей.

Мужчина долго консультировался, выбирая туалетную воду для себя и подарок для жены. В итоге он незаметно сложил в пакет три флакона «BOSS» и губную помаду. Неоплаченный товар заставил пищать рамку на выходе. Сначала покупатель отрицал наличие украденного. Однако косметику нашли при досмотре росгвардейцы.

Мужчину задержали и передали полиции. Злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы после 17-летнего срока, сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области