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Бывший директор башкирской УК задолжал за отопление 13 миллионов рублей
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Бывший директор башкирской УК задолжал за отопление 13 миллионов рублей 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Нефтекамске управляющая компания накопила перед коммунальщиками долг в 45 миллионов рублей. Бывшего директора управляющей компании «Наш Дом» затаскали по судам за долги, но и нынешний директор может быть не чист на руку — его дело сейчас рассматривается в суде.
Бывшего директора управляющей компании обвинили в злоупотреблении полномочиями. С января 2015 по февраль 2016 года компания задолжала за теплоэнергию около 13 миллионов рублей. Директор возместил ущерб, когда началось следствие, но его отстранили от должности и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.
В 2017 году в ходе проверки нашли еще один должок — на 1,05 миллиона рублей. Вновь «БашРТС» подал в суд на мужчину, его вновь оштрафовали, на этот раз на 100 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
— В Нефтекамском городском суде рассматривается дело действующего директора этой УК. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, так как с момента его назначения, долги компании выросли на 11 миллионов, — пояснили представители компании «БашРТС».
Всего, как пояснили теплоэнергетики, компания инициировала 65 расследований и проверок в отношении управляющих компаний. Коммунальщики намерены установить виновников, которые допустили образование долга. Общая задолженность перед «БашРТС» составляет порядка 8,52 миллиарда рублей.
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