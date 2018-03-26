За стрельбу по прохожим калужанина отправили на исправительные работы

К 360 часам исправительных работ приговорил суд 51-летнего калужанина, в конце марта 2016 года открывшего стрельбу из травматического пистолета по прохожим. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Калужской области, это произошло во дворе дома на Московской улице, где живет стрелок. Мужчина вышел из себя, увидев, как два человека зашли во двор и начали мочиться. И тот, и другой получили ранения. Вред, причиненный их здоровью, был квалифицирован как легкий. Приговор пока в законную силу не вступил.