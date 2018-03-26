В Люберцах арестовали женщину по обвинению в организации заказного убийства

Обвиняемую в организации убийства знакомой задержали и арестовали в Люберцах . Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи установили, что задержанная планировала организовать убийство знакомой из-за длительной неприязни к ней. Женщина нашла исполнителя, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Реализовать преступление не удалось, так как о нем стало известно правоохранительным органам

В результате 23 марта 2018 года после того, как так называемый исполнитель убийства сообщил заказчице о совершении преступления и предоставил ей доказательства в виде фотографий с инсценировкой, женщина была задержана, отмечает пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.