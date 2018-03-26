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В Люберцах арестовали женщину по обвинению в организации заказного убийства
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В Люберцах арестовали женщину по обвинению в организации заказного убийства 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Обвиняемую в организации убийства знакомой задержали и арестовали в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Следователи установили, что задержанная планировала организовать убийство знакомой из-за длительной неприязни к ней. Женщина нашла исполнителя, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Реализовать преступление не удалось, так как о нем стало известно правоохранительным органам.
В результате 23 марта 2018 года после того, как так называемый исполнитель убийства сообщил заказчице о совершении преступления и предоставил ей доказательства в виде фотографий с инсценировкой, женщина была задержана, отмечает пресс-служба ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.
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