Александр Москалев признан виновным в превышении должностных полномочий

Напомним, в 2016 году Москалев принял решение о приватизации 9 служебных жилых помещений, относящихся к специализированному жилищному фонду Балашовского муниципального района. В результате указанные помещения, общая стоимость которых составила свыше 17 миллионов рублей, перешли из муниципальной собственности в частную. Незаконные деяния чиновника также повлекли нарушение прав и законных интересов граждан, стоявших в очереди на предоставление служебного жилья.

В ходе расследования уголовного дела Москалев был отпущен под подписку о невыезде, однако в связи с нарушением условий меры пресечения, он был отправлен под домашний арест. Недвижимое имущество бывшего чиновника было арестовано, передает пресс-служба СУ СКР региона.

Суд приговорил Москалева к двум годами и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Москалев обжаловал судебное решение, вынесенное ему в декабре прошлого года, однако апелляционная инстанция Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.