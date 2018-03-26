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В Тюмени прохожий обокрал школьника: ему грозит 5 лет лишения свободы
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В Тюмени прохожий обокрал школьника: ему грозит 5 лет лишения свободы 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщили в УМВД по Тюменской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что у его сына украли мобильный телефон стоимостью в 12 тысяч рублей. Приехавшие на вызов стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых в совершении противоправного деяния.
Пресс-секретарь УМВД по городу Тюмени Мария Новопашина рассказала, что преступник признал свою вину. По его словам, его внимание привлек ребенок, который шел по улице один и разговаривал по телефону. Уголовник подошел к ребенку со спины, закрыл ему резко глаза, выхватил смартфон, а затем убежал.
На задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража»
Кража, совершенная: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет.
Использовано фото с сайта: usgg.ru
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