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Прокуратура нашла нарушения в принятом очистном сооружении во Владивостоке
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Прокуратура нашла нарушения в принятом очистном сооружении во Владивостоке 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в строительстве у принятых КГУП «Приморский водоканал» очистных сооружениях во Владивостоке, в результате чего было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Как пояснили в пресс-службе, департамент градостроительства Приморья заключил договор субподряда на строительство напорного коллектора №32 с КГУП «Приморский водоканал». По информации прокуратуры, должностные лица унитарного предприятия приняли построенный коллектор и отдали за всю выполненную работу 18 миллионов рублей. Однако эксперты при обследовании участка выявили дефекты: некачественное выполнение работ и отклонения от проекта.
"По факту принятия работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации строительно-монтажных работ, прокурор города Владивостока направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность с причинением особо крупного ущерба», уточнили в ведомстве.
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