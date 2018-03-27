Прокуратура нашла нарушения в принятом очистном сооружении во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 27 мар — РИА Новости Прокуратура нашла нарушения в строительстве у принятых КГУП «Приморский водоканал» очистных сооружениях во Владивостоке, в результате чего было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Как пояснили в пресс-службе, департамент градостроительства Приморья заключил договор субподряда на строительство напорного коллектора №32 с КГУП «Приморский водоканал». По информации прокуратуры, должностные лица унитарного предприятия приняли построенный коллектор и отдали за всю выполненную работу 18 миллионов рублей. Однако эксперты при обследовании участка выявили дефекты: некачественное выполнение работ и отклонения от проекта.

"По факту принятия работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации строительно-монтажных работ, прокурор города Владивостока направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность с причинением особо крупного ущерба», уточнили в ведомстве.