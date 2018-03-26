Житель Прикамья осужден за мошенничество с недвижимостью

Следствием установлено, в мае прошлого года гражданин, убедил 51-летнего приятеля оформить ему прописку в принадлежащей тому квартире. Юридически безграмотный друг, доверяя знакомому, так и сделал. В дальнейшем владелец жилья из-за своей невнимательности подписал договор купли-продажи, который злоумышленник составил заранее. В нем злоумышленник собственноручно внес запись от имени потерпевшего о получении денежных средств за продажу жилого помещения. В действительности же заявитель не получал никаких денег и не знал, что подписал договор купли-продажи.

В результате противоправных действий подозреваемый приобрел право собственности на чужое имущество. В дальнейшем незаконно полученную недвижимость он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.