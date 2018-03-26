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Житель Прикамья осужден за мошенничество с недвижимостью
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Житель Прикамья осужден за мошенничество с недвижимостью 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
В г. Губахе Пермского края вынесен приговор 54-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, в мае прошлого года гражданин, убедил 51-летнего приятеля оформить ему прописку в принадлежащей тому квартире. Юридически безграмотный друг, доверяя знакомому, так и сделал. В дальнейшем владелец жилья из-за своей невнимательности подписал договор купли-продажи, который злоумышленник составил заранее. В нем злоумышленник собственноручно внес запись от имени потерпевшего о получении денежных средств за продажу жилого помещения. В действительности же заявитель не получал никаких денег и не знал, что подписал договор купли-продажи.
В результате противоправных действий подозреваемый приобрел право собственности на чужое имущество. В дальнейшем незаконно полученную недвижимость он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа.
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