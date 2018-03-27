В Прикамье осужден гражданин за покушение на мошенничество

В Чернушке Пермского края вынесен приговор ранее неоднократно судимому 45-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на мошенничество.

В сентябре прошлого года в отдел МВД России по Чернушинскому району обратилась уроженка России , проживающая на территории Германии . Она рассказала, что в отношении нее совершено противоправное деяние.

Опросив заявительницу, полицейские установили, что в июле 2017 года в одной из социальных сетей с ней познакомился мужчина. Он, выдавая себя за бизнесмена, проживающего в Перми , стал вести с потерпевшей переписку. В ходе беседы мужчине удалось убедить женщину в серьезности своих намерений связать свою жизнь с ней. Спустя некоторое время новый знакомый обратился к гражданке с просьбой одолжить ему деньги. Потерпевшая, доверяя гражданину, решила помочь. Для этого она связалась со своей матерью, которая проживает в Чернушке, и попросила снять со счета запрашиваемую сумму. Женщина выполнила все условия, которые ей озвучила дочь, и передала наличные незнакомцу. После этого через несколько дней потерпевшая вновь связалась с матерью и попросила еще деньги. Мать заявительницы проявила бдительность и отказалась выполнять ее просьбу. Впоследствии новый знакомый перестал выходить на связь с потерпевшей.

Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий, в результате которых установили личность злоумышленника и задержали его. Причастным к преступлению оказался неработающий житель Чернушки, ранее он был судим, в том числе и за мошенничество.