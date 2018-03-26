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Ставропольские подростки пойдут под суд за похищение тюльпанов
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Ставропольские подростки пойдут под суд за похищение тюльпанов 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против двух подростков за ограбление магазина возбудили в Кочубеевском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Су СКР по СК.
Известно, что 7 марта двое жителей села Кочубеевского около одного из магазинов увидели свежесрезанные тюльпаны. Денег на покупку у молодых людей не оказалось и они решили похитить цветы, чтобы поздравить близких и друзей с приближающимся праздником.
Один из юношей схватил целую коробку, другой ­— несколько букетов. Хозяйка магазина пыталась предотвратить преступление, но молодые люди, не послушав ее, убежали.
Украденные цветы подростки спрятали у своей 15-летней знакомой.
Против 16-летнего и 17-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.
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