Ставропольские подростки пойдут под суд за похищение тюльпанов

Уголовное дело против двух подростков за ограбление магазина возбудили в Кочубеевском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Су СКР по СК.

Известно, что 7 марта двое жителей села Кочубеевского около одного из магазинов увидели свежесрезанные тюльпаны. Денег на покупку у молодых людей не оказалось и они решили похитить цветы, чтобы поздравить близких и друзей с приближающимся праздником.

Один из юношей схватил целую коробку, другой ­— несколько букетов. Хозяйка магазина пыталась предотвратить преступление, но молодые люди, не послушав ее, убежали.

Украденные цветы подростки спрятали у своей 15-летней знакомой.

Против 16-летнего и 17-летнего местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.