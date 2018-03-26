Предприниматель из Новоорского района не доплатил 16 млн по налогам

В Новоорском районе в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает Следственный комитет по Оренбургской области , с января по май 2017 года предприниматель вносил ложные сведения о доходах, чтобы уменьшить сумму налога. Таким образом, государство не дополучило более 16 млн рублей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.