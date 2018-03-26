В России предложили отметить статью об угоне автомобилей

Автором инициативы стал депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов . Он предлагает признать утратившей силу статью 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а всех угонщиков автор инициативы предлагает привлекать по статье 158 УК РФ «Кража».

В пояснительной записке к документу говорится, что зачастую угонщики, которые не успели продать похищенную машину, и те, которые попались уже после факта продажи, привлекаются к ответственности по разным статьям. По мнению Нилова, объективная сторона преступления в обоих описанных случаях одинакова, однако лица, совершившее более тяжкое преступление, избегает предусмотренного законодательством наказания.

Напомним, ст. 166 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Осужденным по ст. 158 УК РФ «Кража» грозит штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы (до 360 часов), исправительные работы (до года), ограничение свободы (до 2 лет), принудительные работы (до 2 лет), арест (до 4 месяцев), либо лишение свободы (до 2 лет).

Согласно статистике МВД , за 2017 год в России было угнано почти 43 тысячи автомобилей. При этом по статье 166 УК «Угон» было возбуждено 21 тысяча дел.