В Крыму бывших чиновников оштрафовали за майнинг на рабочих компьютерах 

Двое бывших чиновников Совета министров Крыма установили на служебные ПК и ноутбуки программное обеспечение для вычисления блоков криптовалюты биткоин (майнинга), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В результате им удалось конвертировать полученную криптовалюту в рубли на сумму около 15 тыс. руб. На это было потрачено электроэнергии на 57 тыс. руб.», — следует из сообщения.
В результате Киевским районным суд Симферополя приговорил каждого из обвиняемых в к штрафу в размере 30 тыс. руб. Они были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями.