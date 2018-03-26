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В Крыму бывших чиновников оштрафовали за майнинг на рабочих компьютерах
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В Крыму бывших чиновников оштрафовали за майнинг на рабочих компьютерах 

Rambler News Service 52 минуты назад
Двое бывших чиновников Совета министров Крыма установили на служебные ПК и ноутбуки программное обеспечение для вычисления блоков криптовалюты биткоин (майнинга), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В результате им удалось конвертировать полученную криптовалюту в рубли на сумму около 15 тыс. руб. На это было потрачено электроэнергии на 57 тыс. руб.», — следует из сообщения.
В результате Киевским районным суд Симферополя приговорил каждого из обвиняемых в к штрафу в размере 30 тыс. руб. Они были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями.
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