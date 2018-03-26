В Крыму бывших чиновников оштрафовали за майнинг на рабочих компьютерах

Двое бывших чиновников Совета министров Крыма установили на служебные ПК и ноутбуки программное обеспечение для вычисления блоков криптовалюты биткоин (майнинга), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«В результате им удалось конвертировать полученную криптовалюту в рубли на сумму около 15 тыс. руб. На это было потрачено электроэнергии на 57 тыс. руб.», — следует из сообщения.