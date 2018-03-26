Замглавы следственного комитета Михаил Максименко не признал свою вину в получении взяток

По версии прокуратуры, он пообещал переквалифицировать обвинение участникам перестрелки у ресторана Elements за денежное вознаграждение. «Моя должность не предусматривала

процессуальных полномочий, в том числе по возбуждению дел и изменению

квалификации обвинений. (…) Я не использовал свои полномочия и не мог принимать процессуальные решения, которые мне вменяет как якобы

совершенные за взятки. Доводы обвинения о том, что я в силу авторитета

занимаемой должности совершил указанные действия, надуманы», — заявил

М. Максименко на допросе в Мосгорсуде в понедельник.

Полковнику

инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст.

290 УК РФ ) — 500 тыс. долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова и 50 тыс. долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному

заключению, М. Максименко получил от О. Шейхаметова денежные средства за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику

криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею

Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана

Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Второй

эпизод дела М. Максименко связан с якобы полученными им от петербургского

бизнесмена Б. Шенгелии 50 тыс. долларами за организацию служебной

проверки и возбуждение дела против сотрудников полиции, которые

проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

По первому эпизоду М. Максименко на допросе в суде, в частности, пояснил, что с «Шейхаметовым не знаком

вовсе» и «никаких денег от него, в том числе через посредников, не получал».

Вместе с тем, рассказал полковник, весной 2016 года на тот момент замначальника УСБ СКР Александр Ламонов сообщил ему, что «к нему

обратились некие его знакомые по вопросу смягчения ответственности

Кочуйкова и (Эдуарда) Романова».

«Какие это были люди — он не уточнил.

(…) Ни о каких коррупционных предложениях с указанием денежных средств

речи не шло», — пояснил М. Максименко.

При последующих разговорах с А. Ламоновым, показал полковник, тот сообщил ему, что «уже получил

денежные средства, и они лежат у него в сейфе».

«Я сразу не отреагировал на это и не доложил руководству, поскольку мне надо было

обдумать ситуацию, и это могла быть дезинформация с целью проверки и провокации», — уточнил М. Максименко, отметив, что, «если бы информация

не подтвердилась», он был бы «опорочен среди сотрудников (СКР —

ИФ)».

Далее, по словам М. Максименко, события развивались следующим

образом: он дал совет А. Ламонову вернуть деньги лицам, от которых он их взял, что тот в итоге, как он сам сообщил полковнику, и сделал. «Я не стал об этом докладывать официально, потому что не был уверен, что это не было провокацией», — заключил подсудимый.

Он добавил, что А. Ламонов,

никакие «коробки с деньгами» к нему домой не привозил, как считает

обвинение и рассказывал в суде сам замначальника УСБ СКР.

По эпизоду с Б. Шенгелией М. Максименко показал, что предприниматель обращался к нему и сообщал о незаконно изъятых у него сотрудниками правоохранительных

органов часах.

«Я мог ему посоветовать обратиться в правоохранительные

органы с официальным заявлением», — подчеркнул полковник.

Ранее в Мосгорсуде был допрошен сам Б. Шенгелия. Из оглашенных в суде его показаний, которые он давал на предварительном следствии, следует, что М. Максименко сообщал ему о необходимости организации уголовного

преследования сотрудника МВД Романа Полозаева — «доверенного лица

(начальника ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александра) Клауса»,

деятельностью которого был недоволен глава УСБ СКР.

В свою очередь,

М. Максименко в понедельник заявил в суде, что «никаких конфликтов с Клаусом» у него не было и «желания сменить его в должности» он не имел.

«Никаких денежных средств от Шенгелии в сумме 50 тыс. долларов я не получал», — заключил полковник.

Процесс по делу Максименко продолжился в закрытом режиме.

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