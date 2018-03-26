Источник: заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Полиция задержала заместителя главы администрации Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте, сообщил ТАСС источник в администрации областного центра.

"Заместитель мэра Брянска Виктор Филиппков задержан полицией на рабочем месте утром в понедельник", — сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, задержание связано с хищением бюджетных средств. В мэрии Брянска Филипков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На эту должность его назначили в конце прошлого года, до этого Филиппков занимал должность главы администрации одного из районов города.