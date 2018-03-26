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Источник: заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте
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Источник: заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полиция задержала заместителя главы администрации Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте, сообщил ТАСС источник в администрации областного центра.
"Заместитель мэра Брянска Виктор Филиппков задержан полицией на рабочем месте утром в понедельник", — сказал собеседник ТАСС.
По предварительным данным, задержание связано с хищением бюджетных средств. В мэрии Брянска Филипков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На эту должность его назначили в конце прошлого года, до этого Филиппков занимал должность главы администрации одного из районов города.
Это уже второе задержание руководителей Брянской городской администрации за последние месяцы. В январе полиция задержала заместителя мэра города Александра Зубова. Его подозревают в получении взятки.
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