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Источник сообщил о задержании замглавы горадминистрации Брянска
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Источник сообщил о задержании замглавы горадминистрации Брянска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 26 мар — РИА Новости. Замглавы администрации Брянска Виктор Филипков, курирующий вопросы ЖКХ, задержан на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в мэрии.
"Его задержали утром на рабочем месте", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, заместитель главы подозревается в преступлениях экономического характера, совершенных до его прихода на должность в мэрии.
Комментарием правоохранительных органов и официальным подтверждением от городских властей РИА Новости пока не располагает.
До прихода в администрацию города Филипков возглавлял администрацию Фокинского района Брянска.
В январе этого года в Брянске был задержан еще один заместитель главы администрации Александр Зубов, который курировал отделы по транспорту, организации торговли, общественного питания и бытовых услуг. Как ранее сообщало следствие, он подозревается во взяточничестве.
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