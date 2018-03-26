Источник сообщил о задержании замглавы горадминистрации Брянска

"Его задержали утром на рабочем месте", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, заместитель главы подозревается в преступлениях экономического характера, совершенных до его прихода на должность в мэрии.

Комментарием правоохранительных органов и официальным подтверждением от городских властей РИА Новости пока не располагает.

До прихода в администрацию города Филипков возглавлял администрацию Фокинского района Брянска.