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В аэропорту «Уфа» приставы задержали мужчину, задолжавшего миллион
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В аэропорту «Уфа» приставы задержали мужчину, задолжавшего миллион 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В уфимском аэропорту судебные приставы задержали мужчину с долгом по неоплаченным кредитам на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Должник знал о своей обязанности платить, но не спешил. Долгое время он скрывался от приставов: по месту регистрации не проживал, номера телефонов были недоступны. После длительных поисков его объявили в розыск.
Судебные приставы перехватили беглеца, когда тот появился в зале прибытия аэропорта. Мужчина был крайне удивлен такому повороту событий. Должник дал письменное объяснение, почему он не погашал долги и раскрыл информацию о месте работы. Ежемесячно часть его зарплаты будет уходить на погашение задолженности. Кроме того, исполнители арестовали сотовый телефон мужчины и предупредили должника об уголовной ответственности за уклонение от погашения долга.
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