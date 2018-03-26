В аэропорту «Уфа» приставы задержали мужчину, задолжавшего миллион

В уфимском аэропорту судебные приставы задержали мужчину с долгом по неоплаченным кредитам на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Должник знал о своей обязанности платить, но не спешил. Долгое время он скрывался от приставов: по месту регистрации не проживал, номера телефонов были недоступны. После длительных поисков его объявили в розыск.

Судебные приставы перехватили беглеца, когда тот появился в зале прибытия аэропорта. Мужчина был крайне удивлен такому повороту событий. Должник дал письменное объяснение, почему он не погашал долги и раскрыл информацию о месте работы. Ежемесячно часть его зарплаты будет уходить на погашение задолженности. Кроме того, исполнители арестовали сотовый телефон мужчины и предупредили должника об уголовной ответственности за уклонение от погашения долга.