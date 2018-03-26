Суд в Люберецком районе арестовал женщину по делу о подготовке заказного убийства

Суд в Люберецком районе заключил под стражу женщину, обвиняемую в покушении на приготовление заказного убийства. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий. «По ходатайству следственного отдела по Люберцам судом в отношении 42-летней уроженки Брянской области , обвиняемой в покушении на подстрекательство и пособничество к приготовлению убийства по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы», — рассказала О. Врадий. По данным следствия, с 1 февраля до 23 марта 2018 г. у обвиняемой из-за длительной неприязни к знакомой возник умысел на ее убийство. Она подыскала исполнителя, который согласился убить женщину за 100 тыс. руб. Однако о намерениях обвиняемой стало известно оперативникам, поэтому дальнейшие действия женщины проходили под их контролем.

В результате 23 марта якобы исполнитель сообщил заказчице о совершенном убийстве и предоставил ей доказательства — фотографии с инсценировкой. После этого женщина была задержана.