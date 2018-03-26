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Москвичка задержана по подозрению в мошенничестве с квартирой пенсионера на 4,6 млн руб.
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Москвичка задержана по подозрению в мошенничестве с квартирой пенсионера на 4,6 млн руб. 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
На юго-востоке столицы задержана местная жительница, подозреваемая в мошенничестве на сумму в 4,6 млн руб., сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали москвичку по подозрению в мошенничестве на сумму более 4,6 млн руб.
Следственным отделом ОМВД России по району Выхино возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал Ю. Титов.
Ранее в полицию обратился 82-летний житель столицы с заявлением о мошенничестве, рассказали в полиции. По словам потерпевшего, он собирался приобрести квартиру по объявлению в интернете на Самаркандском бульваре. После передачи хозяйке жилья более 4,6 млн руб., женщина сообщила, что квартира находится в ипотечном залоге, поэтому не может быть переоформлена в собственность покупателя до погашения кредита. При этом женщина заверила пенсионера, что в скором времени погасит задолженность из полученных от продажи квартиры денег.
Впоследствии подозреваемая представила потерпевшему подложные документы о внесении платежа по кредитному договору. На самом деле задолженность не была погашена и квартира в собственность пенсионера так и не перешла. Полученными от продажи деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, добавил Ю. Титов.
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