Москвичка задержана по подозрению в мошенничестве с квартирой пенсионера на 4,6 млн руб.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали москвичку по подозрению в мошенничестве на сумму более 4,6 млн руб.

Следственным отделом ОМВД России по району Выхино возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал Ю. Титов.

Ранее в полицию обратился 82-летний житель столицы с заявлением о мошенничестве, рассказали в полиции. По словам потерпевшего, он собирался приобрести квартиру по объявлению в интернете на Самаркандском бульваре. После передачи хозяйке жилья более 4,6 млн руб., женщина сообщила, что квартира находится в ипотечном залоге, поэтому не может быть переоформлена в собственность покупателя до погашения кредита. При этом женщина заверила пенсионера, что в скором времени погасит задолженность из полученных от продажи квартиры денег.

Впоследствии подозреваемая представила потерпевшему подложные документы о внесении платежа по кредитному договору. На самом деле задолженность не была погашена и квартира в собственность пенсионера так и не перешла. Полученными от продажи деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, добавил Ю. Титов.