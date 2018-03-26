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Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
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Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которую попало нападение двух неизвестных на мужчину в Москве.
Ролик демонстрирует, как трое мужчин разговаривают на тротуаре, затем один из них достает предмет, похожий на пистолет, и наносит собеседнику удар головой в грудь.
На сайте столичного управления МВД РФ сообщается, что информация об этом инциденте поступила полицейским из медицинского учреждения. По словам потерпевшего, в Большом Черкасском переулке к нему подошли двое неизвестных, между ними произошел конфликт, причина которого не уточняется.
Затем один из нападавших выстрелил в молодого человека. Злоумышленники скрылись с места преступления. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в одну из городских больниц.
Полицейские уже задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 33-летний мужчины. В МВД отметили, что они приехали в Москву из других регионов. У одного из них при себе был травматический пистолет. Документы на оружие у него имелись.
По факту случившегося возбудили дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Одного из задержанных отправили под домашний арест, второй внес залог.
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