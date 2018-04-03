Тело мужчины с разбитой головой обнаружено в квартире на северо-востоке Москвы

Мужчина найден убитым в квартире в столичном районе Северный, ведется следствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 2 апреля в квартире на ул. Мичурина было обнаружено тело 54-летнего мужчины, зарегистрированного в подмосковном Долгопрудном . «В области головы и лица потерпевшего выявлены травмы, не совместимые с жизнью», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, мужчина проживал в этой квартире один, не работал, спиртным не злоупотреблял. Из его личных вещей ничего не пропало. С места происшествия изъяли документы и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и устанавливают личность подозреваемого.