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Тело мужчины с разбитой головой обнаружено в квартире на северо-востоке Москвы
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Тело мужчины с разбитой головой обнаружено в квартире на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Мужчина найден убитым в квартире в столичном районе Северный, ведется следствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 2 апреля в квартире на ул. Мичурина было обнаружено тело 54-летнего мужчины, зарегистрированного в подмосковном Долгопрудном. «В области головы и лица потерпевшего выявлены травмы, не совместимые с жизнью», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, мужчина проживал в этой квартире один, не работал, спиртным не злоупотреблял. Из его личных вещей ничего не пропало. С места происшествия изъяли документы и мобильный телефон.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и устанавливают личность подозреваемого.
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