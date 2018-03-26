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Экс-главу Неманского района подозревают в растрате бюджета
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Экс-главу Неманского района подозревают в растрате бюджета 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Против него уже возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Чиновник, по версии следствия, больше года (с февраля 2013 года по апрель 2014) начислял себе дополнительные надбавки, выписывал премии. За это время он «заработал» более 333 тысяч рублей.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
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