Экс-главу Неманского района подозревают в растрате бюджета

Против него уже возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Чиновник, по версии следствия, больше года (с февраля 2013 года по апрель 2014) начислял себе дополнительные надбавки, выписывал премии. За это время он «заработал» более 333 тысяч рублей.