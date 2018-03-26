В Чувашии судят депутата, укравшего в Рождество дом на колесах

Следователи Чувашии завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего депутата собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского района. Народный избранник подозревается в краже передвижного вагончика-бытовки. Преступление было совершено в период новогодних праздников.

В отношении депутата и его 23-летнего сообщника возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину"). Мужчинам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает

официальный сайт

По версии следователей, 7 января 2018 года обвиняемые похитили «передвижной прицеп „вагон-дом“ с площадки, которая находится у одного из населенных пунктов Моргаушского района и используется местным сельхозкооперативом. Вагончик злоумышленники прицепили к автомобилю Infiniti QX-70, за рулем которого сидел депутат. Добычу подозреваемые вывезли в Аликовский район. Ущерб от действий воров был оценен в 210 тысяч рублей.

После задержания обвиняемые признали вину в полном объеме. В рамках расследования допрошены свидетели, проведена судебная товароведческая экспертиза. Похищенный вагон-дом в настоящее время возвращен собственнику.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Моргаушский районный суд для рассмотрения по существу.